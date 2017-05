FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag eine Pause von seinem jüngsten Höhenflug eingelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1120 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Landeswährung Brasiliens, der Real, brach dagegen wegen politischer Turbulenzen ein. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Euro-Referenzkurs auf 1,1129 (Mittwoch: 1,1117) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8986 (0,8995) Euro.

Am Markt wurden die leichten Euro-Verluste mit einem etwas festeren US-Dollar begründet. In den Tagen zuvor hatte die US-Währung stark unter Druck gestanden. Auslöser waren immer neue Vorwürfe gegen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Zuletzt wurde ihm vorgehalten, möglicherweise FBI-Ermittlungen behindert zu haben. Anleger zweifeln deshalb immer mehr an der wirtschaftspolitischen Handlungsfähigkeit der nur wenige Monate alten Regierung.

Unter erheblichem Druck standen am Donnerstag die Währungen zahlreicher Schwellenländer, angeführt vom brasilianischen Real. Die Währung der größten Volkswirtschaft Südamerikas brach gegenüber dem US-Dollar um bis zu acht Prozent ein. Die Währungen Indiens, Mexikos, Russlands, Südafrikas und der Türkei standen ebenfalls unter erhöhtem Druck. Auslöser der Turbulenzen waren Vorwürfe gegen den brasilianischen Staatspräsidenten Michel Temer. Er soll geholfen haben, Mitwisser in einem riesigen landesweiten Korruptionsskandal gegen Geld zum Schweigen zu bringen.

Brasilien ist eines der größten Schwellenländer der Welt und gehört zu den sogenannten Brics-Staaten, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Nach einer langen Flaute hatte sich die Wirtschaftslage in vielen Schwellenländern zuletzt stabilisiert oder sogar verbessert. Anleger hatten diese Entwicklung goutiert, indem sie wieder mehr Kapital dort anlegten. Am Donnerstag war die Stimmung jedoch sehr schlecht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85363 (0,85745) britische Pfund, 123,05 (124,82) japanische Yen und 1,0874 (1,0923) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1255,90 (1257,40) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36 514,00 (36 344,00) Euro./bgf/jsl/men

ISIN EU0009652759

AXC0306 2017-05-18/16:57