Diese Effekte lassen sich vermeiden, wenn schon bei der Planung der Anlage und der Auslegung des Netzwerkes die richtigen Parameter berücksichtigt werden.

Im Elektrohandwerk sind die Betriebe der Kommunikations- und Sicherheitstechnik erste Ansprechpartner, wenn es um die Modernisierung, Anpassung oder Neuplanung einer Sprachtelefonieanlage geht. In der Meisterausbildung zum »Elektrotechnikermeister der Kommunikations- und Sicherheitstechnik« (Bild?1) gehören daher die notwendigen Kenntnisse einer solchen planerischen Aufgabe selbstverständlich dazu.

Hohe Sprachqualität bei ISDN

Das ISDN (Integrated Services Digital Network) ist hauptsächlich für die Sprachkommunikation entwickelt worden. Diese hohe Qualität des ISDN ist leider bei VoIP-Systemen nur mit erhöhtem Aufwand realisierbar. Aufgrund seiner leitungsvermittelnden technischen Lösung sind einige Aspekte bei ISDN so selbstverständlich, dass oftmals die Techniker nicht auf die Idee kommen, dass es überhaupt anders sein könnte. Zu diesen Selbstverständlichkeiten gehören u.a.:

Garantierte gleichmäßige Qualität der Sprachübertragung während des Gespräches

Im Normalfall keine Gesprächsabbrüche

Sicherer und garantierter Verbindungsaufbau beim Klingelzeichen

Die Energie zum Betrieb des Telefons kommt vom Netz

Der Anschluss ist überwachbar, d.?h. ein Ausfall des Anschlusses wird sofort erkannt

Diese qualitativ hohen qualitativen Aspekte haben dazu geführt, dass die Installation von ISDN-Anschlüssen sehr robust möglich ist. Zudem haben sich andere Kommunikationssysteme, wie Fax-Übertragungen, Alarmierungseinrichtungen von Gefahrenmeldeanlagen und Notruf-systeme diese Aspekte zu eigen gemacht. Beim Umstieg auf VoIP sind diese auch dringend auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

VLAN wird Pflicht

Was für ISDN selbstverständlich ist, muss bei VoIP-Systemen extra geprüft und/oder geplant sein. Ein wesentlicher Nutzen der VoIP-Technologie ist sicherlich die nahtlose Integration in die Netzwerktechnik, basierend auf Ethernet und IP (Internet Protocol). Dieser Vorteil kippt jedoch sofort in einen gravierenden Nachteil, wenn die Eigenheiten der Ethernet- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...