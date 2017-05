Milwaukee - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird: Aktienanalyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse nur noch eine neutrale Kursentwicklung bei den Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR).

Den vollständigen Artikel lesen ...