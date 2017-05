Das nordamerikanische Handelsabkommen Nafta soll neu verhandelt werden. Dies war eine der Wahlkampfankündigungen Donald Trumps. Trump sieht die USA im aktuellen Abkommen aufgrund massiver Importe benachteiligt.

Die USA streben eine Neuverhandlung des nordamerikanischen Handelsabkommens Nafta mit Mexiko und Kanada an. Eine entsprechende Mitteilung sandte der Handelsbeauftragte der Regierung von Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, am Donnerstag an die zuständigen Gremien im US-Senat und Repräsentantenhaus.

