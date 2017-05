Brüssel (ots/PRNewswire) -



- Die ISA unterstützt gemeinsam mit der CNAO den europäischen Tag

zur Bekämpfung der Fettleibigkeit 2017 (European Obesity Day 2017)



Adipositas kann als komplexes und multifaktorielles Problem nur

gesteuert werden, wenn zahlreiche Interessenvertreter ihre Kräfte

bündeln, um "Fettleibigkeit gemeinsam zu bekämpfen". Die

International Sweeteners Association, die sich stets für Initiativen

engagiert, welche sich der Adipositasepidemie widmen, schließt sich

der Collectif National des Associations d'Obèses (CNAO

(https://www.cnao.fr/) - französische Vereinigung adipöser Patienten)

an, den European Obesity Day (https://www.europeanobesityday.eu/) am

20. Mai mit der Entwicklung von zwei speziellen Animationsvideos

(http://www.sweeteners.org/video-library) zu unterstützen, um auf

dieses aufkommende Gesundheitsproblem aufmerksam zu machen.



Die Adipositasrate steigt weiter an, da eine Kombination von hoher

Kalorienzufuhr und körperlicher Inaktivität zu einem sogenannten

Energieungleichgewicht führt. Bei der Bekämpfung von Fettleibigkeit

ist der richtige Weg, kleine Schritte in Richtung eines gesünderen

Körpergewichts zu machen. Prävention ist nach wie vor die effektivste

Behandlung und eine wesentliche Strategie, um eine Gewichtszunahme zu

vermeiden, ist eine insgesamt gesunde und ausgewogene Ernährungsweise

sowie körperliche Aktivität den ganzen Tag über.



Lernen Sie mehr über eine gesunde Ernährungsweise und

entsprechenden Lebensstil durch das erste ISA-Animationsvideo (http:/

/www.sweeteners.org/category/17/article/239/healthy-diet-and-lifestyl

e-tips) zur Unterstützung des European Obesity Day.



Um mehr darüber zu erfahren, warum eine gesunde Ernährungsweise

und ein entsprechender Lebensstil wichtig sind und wie Sie Essen

dennoch weiterhin genießen können, schauen Sie bitte das zweite

ISA-Animationsvideo (http://www.sweeteners.org/category/17/article/24

0/keeping-the-enjoyment-and-pleasure-of-eating) zur Unterstützung des

European Obesity Day.



Kalorienarme Süßstoffe: Spielen Sie eine Rolle bei der Prävention

und Bewältigung von Adipositas?



Cleveres Ersetzen von Lebensmitteln (http://dev.vanilla.gridhosted

.co.uk/assets/pdfs/ISA_Factsheet-SmartSwaps_2016.pdf), einschließlich

dem Tausch gezuckerter Lebensmittel und Getränke mit ihren

kalorienarmen gesüßten Äquivalenten, kann helfen, die allgemeine

Zucker- und Kalorienzufuhr zu reduzieren, ohne den gewünschten süßen

Geschmack bei der Ernährung aufzugeben. Dadurch ist es Personen

möglich, die versuchen ihr Gewicht zu kontrollieren oder abzunehmen,

weiterhin mit Genuss einige ihrer süß schmeckenden Lieblingsprodukte

zu essen und zu trinken.



Zahlreiche kollektive Beweise belegen, dass kalorienarme

Süßstoffe, wenn Sie anstelle von Zucker und im Rahmen einer

ausgewogenen energiereduzierten Ernährung genutzt werden, sich auch

als hilfreiche Ernährungsstrategie für Personen erweisen können, die

gerne Gewicht verlieren oder ein gesundes Körpergewicht behalten

möchten (http://www.sweeteners.org/category/38/benefits/49/benefits-i

n-weight-management).



Aktuelle Studienergebnisse zu der Auswirkung kalorienarmer

Süßstoffe auf die Energiezufuhr, das Essverhalten und die

Gewichtskontrolle sowie die psychologischen Faktoren, die ihre

Nutzung beeinflussen, werden von weltweit renommierten Experten auf

dem ISA-Symposium in Porto im Rahmen des 24. Europäischen Kongress

über Fettleibigkeit (http://eco2017.easo.org/) besprochen, der vom

17. bis zum 20. Mai 2017 stattfindet und von der European Association

for the Study of Obesity (EASO) (http://easo.org/) organisiert wird.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zum ISA-Symposium,

einschließlich der Kurzfassungen der Präsentation der Sprecher, die

ISA-Webseite hier (http://www.sweeteners.org/category/16/event/223/24

th-european-congress-on-obesity).



Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu kalorienarmen

Süßstoffen http://www.sweeteners.org.



