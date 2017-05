BIRMINGHAM, Großbritannien, 19. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited (http://www.junipersys.com/), Hersteller von ultrarobusten Datenerfassungslösungen für extreme Umgebungen, gab vor Kurzem die Markteinführung seines neuesten Produkts Mesa 2 Rugged Tablet (http://www.junipersys.com/Juniper-Systems-Rugged-Handheld-Computers/products/Mesa-2-Rugged-Tablet) für das Android®-Betriebssystem bekannt. Der Handheld-Computer stellt eine überlegene Lösung für Nutzer dar, die sich die Vielseitigkeit von Android und die bewährte Robustheit und Präzision des Mesa 2 wünschen.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c22c08da-ce1a-4bcf-be49-48ea3eda88c4 (http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c22c08da-ce1a-4bcf-be49-48ea3eda88c4) verfügbar.

Am 23. und 24. Mai wird das Mesa 2 am Stand C9 der GeoBusiness (http://www.geobusinessshow.com/) Show in London zu sehen sein. Dort können Besucher das Mesa 2 sowie die gesamte Palette der robusten Produkte von Juniper Systems in Augenschein nehmen. Dazu gehören die hochleistungsfähigen Produkte von Juniper Systems für Geomatik- und Geospatial-Anwendungen: der Geode Sub-Meter GPS-Empfänger (http://www.junipersys.com/Juniper-Systems-Rugged-Handheld-Computers/products/Geode-Sub-Meter-GPS-Receiver), der robuste Archer 2 Handheld-Computer sowie das CT7G Rugged Tablet und das CT5 Rugged Smartphone aus der Cedar-Produktreihe von Juniper.

"Wir haben das Mesa 2 mit Android entwickelt, um Kunden, die die Zuverlässigkeit des Mesa 2, aber auch die zusätzliche Vielseitigkeit und Vertrautheit von Android schätzen, eine entsprechende Option anzubieten", sagte Simon Bowe, General Manager, Juniper Systems Limited. "Wir freuen uns, dieses Produkt auf der GeoBusiness zu zeigen und mit Besuchern über seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu diskutieren."

Sowohl das Mesa 2 mit Android als auch das Mesa 2 mit Microsoft® Windows 10 sind wasser- und staubdicht gemäß der Schutzklasse IP68. Beide Geräte bieten die gleiche langlebige Akkulaufzeit und verfügen über den gleichen 7-Zoll-Bildschirm. Das Design des Produkts bietet die perfekte Balance zwischen einem umfassenden Anzeigebereich und einem reduzierten Gesamtgewicht und sorgt daher für geringere Ermüdung und überlegenen Komfort den ganzen Tag hindurch.

Für das Mesa 2 stehen auch optionale Funktionen und optionales Zubehör zur Verfügung, u. a. eine "Class I Division 2"-Klassifizierung, die die Sicherheit in explosionsgefährdeten Umgebungen gewährleistet, ein 1D/2D-Barcodelesegerät, ein Barcodelesegerät mit Pistolengriff und RFID-Leser. Diese Optionen ermöglichen Anpassungen und sorgen für erhöhte Produktivität und Effizienz.

Über Juniper Systems Limited

Mit Niederlassungen in Logan, Utah, USA, und Birmingham, Großbritannien, entwickelt Juniper Systems (http://www.junipersys.com/) ultrarobuste tragbare Computer, stellt diese her und bietet Datenerfassungslösungen für extreme Umgebungen an. Seit 1993 bietet Juniper Systems innovative mobile Technologien für Märkte in den Bereichen Geomatik, Industrie, Rohstoffe, Versorgung, öffentliche Dienstleistungen und Militär.

Kontakt:

Simon Bowe, General Manager

simon@junipersys.com

+44 (0) 1527 870773

www.junipersys.com

Pressekontakt:

Barbara Sanner

barbara.sanner@completemktg.com

