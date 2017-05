Iran will über Syrien Korridor ans Mittelmeer schaffen. Der jüngste Angriff der US-Koalition auf einen schiitischen Konvoi in Syrien könnte in Zusammenhang mit der iranischen Strategie stehen.

Der Iran will die Route seines Landkorridors über sein Territorium und Syrien bis ans Mittelmeer verlegen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung Teherans ist die erhöhte US-Militärpräsenz im Nordosten von Syrien, die die geplante Route der Iraner blockiert. Der neue Korridor soll nun 140 Meilen südlich versetzt werden, um die US-Truppen im Nordosten von Syrien zu umgehen. Dreh- und Angelpunkt soll die Stadt Mayadin werden, die aktuell von ISIS besetzt gehalten wird. Zuvor hatten die Iraner die Kurdengebiete im Norden Syriens als potenziellen entscheidenden Korridor gefeiert und die Kurden unterstützt. Doch dieser sogenannte "kurdische Korridor" zum Mittelmeer wird mittlerweile von US-amerikanischen, russischen und türkischen Truppen gehalten. Die Verschiebung des Korridors vom Nordosten Syriens in den Süden wurde vom Kommandeur der Al-Quds-Brigaden, Qassem Suleimani, und Haidar al-Ameri, Kommandeur der schiitisch-irakischen Haschd al-Schabi-Milizen (PMU), angeordnet. ...

