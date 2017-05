Halle (ots) - Bei einem bundesweiten Pilotprojekt der Berliner Charité zur Telemedizin sind 110 Patienten aus Sachsen-Anhalt beteiligt. Untersucht wird, ob diese Art der medizinischen Betreuung bei Patienten mit chronischer Herzschwäche langfristig zu weniger Todesfällen und Klinikaufenthalten. Dabei werden die Patienten durch Charité-Ärzte aus der Ferne betreut und senden dazu täglich über eine Mobilverbindung Daten wie Gewicht, Blutdruck und EKG nach Berlin. Die Telemedizin gilt als eine mögliche Maßnahme zur Bewältigung des Ärztemangels vor allem in ländlichen Regionen. "Wir hoffen, nachweisen zu können, dass durch die telemedizinische Mitbetreuung regionale Versorgungsunterschiede kompensiert werden können", sagte Studienleiter Professor Friedrich Köhler der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe).



