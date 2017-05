HANNOVER (dpa-AFX) - Berentzen-Chef Frank Schübel legt am Freitag sein Amt als Vorstandssprecher des Getränkekonzerns nieder. Bei der Hauptversammlung (10.00 Uhr) von Berentzen in Hannover will er sich in den Aufsichtsrat wählen lassen. Schübels Nachfolger Oliver Schwegmann tritt seinen Posten bei Berentzen zum 1. Juni an.

Hintergrund von Schübels Rückzug ist ein Wechsel bei der Aktionärsstruktur bei Berentzen. Im vergangenen Jahr verkaufte der Finanzinvestor Aurelius seine Anteile komplett. Damit wurde die Kapitalseite im Aufsichtsrat erneuert. "Wir brauchen Kontinuität im Aufsichtsrat, und meine Rolle wird sein, diese Kontinuität sicherzustellen", sagte Schübel. Er sei von den Aktionären gebeten worden, in den Aufsichtsrat zu wechseln.

Schübel war seit mehr als viereinhalb Jahren Chef von Berentzen. Deutschlandweit bekannt wurde das Unternehmen in den 70er Jahren mit dem Apfelkorn. Zu den Marken gehören neben Berentzen und Puschkin auch alkoholfreie Getränke./eks/DP/zb

