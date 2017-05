Egal ob Fielmann oder Mister Spex: Brillen muss man anprobieren

Brillen sind ein (leider) notwendiges Accesoire für immer mehr Menschen. Der Anteil der Brillenträger in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich angestiegen. Das liegt an den unterschiedlichsten Gründen. Der Kauf von Brillen ist nach wie vor ein nicht ganz einfacher Prozess - trotz Internet.

Sehhilfen werden immer wichtiger. Neben einer alternden Gesellschaft sorgt auch die zunehmende Arbeit an Monitoren und Displays für den steigenden Bedarf an Brillen und Co. Dieser Trend ist zur Freude der Optiker noch lange nicht am Ende, weshalb Fielmann, Mister Spex und wie sie alle heißen, noch jede Menge Geschäfte erwarten dürften.

Den vollständigen Artikel lesen ...