Greifswald (pta004/19.05.2017/06:40) - Greifswald 19.05.2017 - Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8) wird künftig die Produkte des französischen Yachtbauunternehmens Privilège Marine SAS mit Sitz in Les Sables d'Olonne, Frankreich über ihr weltweites Vertriebsnetzwerk vertreiben.



Zugleich übernimmt die Mehrheitsaktionärin der HanseYachts AG, die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AURELIUS"), die Mehrheit der Anteile an der Privilège Marine SAS.



Privilège Marine SAS produziert und vertreibt Segelkatamarane unter der Marke PRIVILEGE und Motoryacht-Katamarane der Marke EUPHORIE in der Größe 50 bis 74 Fuß.



HanseYachts AG wird dem Management von Privilège Marine SAS bei Bedarf auch Einkaufsexpertise sowie Produktions- und Entwicklungserfahrungen zur Verfügung stellen. Die HanseYachts AG erwartet, durch die operative Kooperation nennenswerte zusätzliche Erlöse zu erzielen. Beabsichtigt ist auch der Erwerb der Marke PRIVILEGE von Privilège Marine SAS sowie der Abschluss eines Markenrücklizenzvertrages, wodurch HanseYachts AG weitere Erlöse erzielen wird.



