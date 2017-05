Die deutschen Aktien schieben das Trump-Chaos ein wenig beiseite. Vor dem Börsenstart pendelt das Marktbarometer über der Marke von 12.600 Punkten. Anleger achten heute auf den Autogipfel in Stuttgart.

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag leicht erholt. Die Stimmung war Händlern zufolge nicht mehr so schlecht wie in den vergangenen Tagen. Anleger nutzten den Kurseinbruch vom Mittwoch für den Wiedereinstieg.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 20.663 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,4 Prozent auf 2365 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 6055 Punkte.

Das politische Wirrwarr um US-Präsident Donald Trump hatte auch Anlegern in Europa die Lust auf Aktien. In Frankfurt ging der Dax den dritten Tag in Folge mit einem Minus aus dem Handel, er verlor 0,3 Prozent auf 12.590 Punkte und schloss auf dem tiefsten Stand seit Anfang Mai.

Am Freitag vor Börsenstart schließen sich die deutschen Aktien jedoch wieder der positiven Tendenz an der Wall Street an. Der Dax pendelt über der Marke von 12.600 Punkten, was auf einen positiven Start in die Präsenzbörse hindeutet.

Die Börsianer schauen heute auf die Autobranche. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lädt Autobosse, Forschungsinstitute und Verbände an einen Tisch, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...