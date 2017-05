The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BTGD XFRA XS1619283218 BERTELSMANN ANL.17/21 BD02 BON EUR N

CA BQ3 XFRA AU000000BRI8 BIG RIVER INDS LTD EQ00 EQU EUR N

CA WGF1 XFRA DE000A1H6VM4 WILLIAMS G.P.HLD.LS-05 DZ EQ00 EQU EUR Y

CA 6P9 XFRA GB00BD2ZT390 GLO.PORTS HLDG (WI) LS 5 EQ00 EQU EUR N