FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LUXA XFRA IT0001479374 LUXOTTICA GROUP EO 0,06 0.920 EUR

EAM XFRA IT0001233417 A2A S.P.A. EO 0,52 0.049 EUR

ER9 XFRA IT0001157020 ERG S.P.A. EO 0,10 0.500 EUR

BCJ XFRA IT0001033700 BASICNET EO 0,52 0.060 EUR

B7A XFRA IT0001031084 BANCA GENERALI B EO 1 1.070 EUR

XCW XFRA IT0000784154 SOC. CATTOLICA DI ASS. 0.350 EUR

S7A XFRA IT0000433307 SARAS S.P.A.RAFFINERIE S. 0.100 EUR

CIR XFRA IT0000080447 CIR ORD. EO 0,50 0.038 EUR

IES XFRA IT0000072618 INTESA SANPAOLO EO 0,52 0.178 EUR

4BE XFRA IT0000066123 BPER BANCA EO 3 0.060 EUR

ASG XFRA IT0000062072 GENERALI EO 1 0.800 EUR

3SD XFRA HK3377040226 SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD 0.014 EUR

LIH XFRA HK1111036765 CHONG HING BANK 0.045 EUR

D3N XFRA HK0405033157 YUEXIU REIT ASS. MGMT UTS 0.023 EUR

GZ3 XFRA BMG9880L1028 YUEXIU TRANSP.INFR.HD-,10 0.023 EUR

CGM XFRA FR0000125338 CAP GEMINI INH. EO 8 1.550 EUR

BIF XFRA FR0000120966 SOCIETE BIC INH. EO 3,82 3.450 EUR

WCH XFRA DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. 2.000 EUR

UIPN XFRA IT0004810054 UNIPOL GR.FINANZ.SPA NAM. 0.180 EUR

SOAN XFRA IT0004827447 UNIPOLSAI ASSICU.SPA O.N. 0.125 EUR

TI7 XFRA IT0003126783 CEMENTIR HLDG S.P.A. EO 1 0.100 EUR

BEZ XFRA DE0005201602 BERENTZEN-GRP.AG 0.250 EUR

DIE XFRA DE0005580005 DIERIG HOLDING AG O.N. 0.200 EUR

ZHJ XFRA CNE1000004S4 ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1 0.038 EUR

AVT XFRA CNE1000001Y8 AVICHINA IND.+TECH. H YC1 0.003 EUR

VAT XFRA CH0014786500 VALIANT HLDG NA SF 0,50 3.492 EUR

TPV XFRA BMG8984D1074 TPV TECHNLGY DL-,01 0.004 EUR

OCW XFRA BE0003816338 EURONAV S.A. NAM. 0.198 EUR

I5P XFRA AU000000IPL1 INCITEC PIVOT 0.030 EUR

XFRA DE000HSH4HN2 HSH NORDBANK INF VII13/21 0.001 %

124 XFRA IT0004998065 ANIMA HOLDING S.P.A. 0.250 EUR

FDG XFRA IT0003043418 EI TOWERS S.P.A. EO -,10 1.800 EUR

1NS XFRA CNE100001NV2 SINOPEC ENG.(GRP) H YC 1 0.010 EUR

8BU XFRA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 0.160 EUR

6FL XFRA KYG3701A1067 FUTURE LD DEV.HL.HD -,001 0.007 EUR