FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.05.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NNGE XETR GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW

ARRC XETR US03938L1044 ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON

TGH XETR LU0106198319 LOGWIN AG

AENF XETR US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1