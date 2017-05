Douglas übernimmt von Finanzinvestoren in Italien die Konkurrenten Limoni und La Gardenia Beauty, die dort gemeinsam unter dem Namen Leading Luxury Group operieren. Und damit will man sich nicht begnügen - so beschrieb die Unternehmenschefin, dass man in Europa noch weiße Flecken auf der eigenen Landkarte habe. Dazu gehörten etwa Länder Nordeuropas - oder Belgien. Auch dort will man vertreten sein, wenn sich Möglichkeiten ergeben.br/>

Die kartellrechtliche Freigabe der Transaktion steht noch aus. Douglas wird künftig europaweit mehr als 2000 Parfümerien sowie Online-Shops in 19 europäischen Ländern betreiben. Die Parfümeriekette hatte erst im März die Übernahme des spanischen Konkurrenten Grupo Bodybell verkündet.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info