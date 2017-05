Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Gräfelfing/München (pta006/19.05.2017/06:55) - Die Umsatzerlöse der Hönle Gruppe stiegen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017 um 5,4 % auf 47.228 TEur. Während die Umsätze im ersten Quartal infolge der Verlagerung eines Produktionsstandortes der Eltosch Grafix GmbH zur Dr. Hönle AG nach Gräfelfing bei München noch unter den Vorjahreswerten lagen, gingen sie im zweiten Quartal wie erwartet wieder in die Höhe. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 5,2 % auf 5.623 TEur. Das Vorsteuerergebnis kletterte um 6,3 % auf 5.481 TEur und das Konzernergebnis um 7,3 % auf 3.819 TEur. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,70 Eur (Vj. 0,64 Eur).



Die Ertragsquoten entwickelten sich im Einzelnen wie folgt: Die EBIT-Marge lag nach 11,6 % im Vorjahr bei 11,8 % im Berichtjahr. Die Nettoumsatzrendite stieg von 7,9 % auf 8,1 %.



Ausblick Die Verlagerung eines Fertigungsstandortes führte insbesondere im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zu Umsatz- und Ergebnisrückgängen. Im zweiten Halbjahr gehen wir wieder von kontinuierlich steigenden Umsätzen und Ergebnissen aus. Diese Prognose stützt sich unter anderem auf erwartete Großaufträge im Segment Klebstoffe, welche zu einer signifikanten Ergebnisverbesserung in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere im vierten Quartal, beitragen werden.



Bei gleichbleibenden konjunkturellen Rahmenbedingungen erwarten wir für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2016/2017 weiterhin einen Umsatz von 95 bis 105 Mio. Eur und ein Betriebsergebnis von 14 bis 16 Mio. Eur.



Der vollständige Halbjahresbericht ist abrufbar unter: https://www.hoenle.de/de/investoren/finanzinformation



Über Hönle Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 500 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Die Geräte werden in der Farb- und Lacktrocknung, in der Kleb- und Kunststoffhärtung sowie in der Oberflächenentkeimung und der Sonnenlichtsimulation eingesetzt. Weiterer Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für die Wasserentkeimung und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe ist in 28 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Partnerunternehmen vertreten.



(Ende)



Aussender: Dr. Hönle AG Adresse: Lochhamer Schlag 1, 82166 Gräfelfing/München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 89 85608-173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de



ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1495169700278



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 19, 2017 00:55 ET (04:55 GMT)