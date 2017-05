Medieninformation

Standard & Poor's Rating für Bâloise Holding AG

Basel, 19. Mai 2017. Die Baloise beabsichtigt, ein Rating für die Bâloise Holding AG durch Standard & Poor's erstellen zu lassen.

Die Baloise beabsichtigt, in Ergänzung zum Rating der Basler Versicherung AG, bis voraussichtlich Ende Juni ein Rating für die Bâloise Holding AG durch Standard & Poor's erstellen zu lassen. Die Credit Suisse hat jüngst angekündigt, keine Kreditratings für diverse an der Schweizer Börse kotierten Unternehmen mehr zur Verfügung zu stellen. Mit dem Rating von Standard & Poor's wird sichergestellt, dass die Voraussetzungen der SIX Swiss Exchange weiterhin erfüllt sind, damit die Anleihen der Bâloise Holding AG im Swiss Bond Index (SBI) verbleiben. Hierzu muss entweder ein Rating einer internationalen Ratingagentur oder Ratings von zwei spezifischen Schweizer Banken zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen

Diese Medienmitteilung auf (www.baloise.com: https://www.baloise.com/de/home/medien/news.html).

