Medienmitteilung

Ordentliche Generalversammlung der Adval Tech Holding AG

Zustimmung zu allen Anträgen, Christian Mäder neu im Verwaltungsrat

Niederwangen, 19. Mai 2017, 7.00 Uhr - Die Aktionäre der Adval Tech Holding AG haben an ihrer ordentlichen Generalversammlung vom 18. Mai allen Anträgen des Verwaltungsrates sowie der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zugestimmt. Zudem bestätigten sie Willy Michel, Hans Dreier und Roland Waibel als Mitglieder des Verwaltungsrates für die Zeit bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018. Der Antrag des Verwaltungsrates, Christian Mäder als Ersatz von Michael Pieper als Mitglied des Verwaltungsrates neu zu wählen, wurde mit grossem Mehr angenommen. Die Aktionäre wählten Willy Michel ausserdem erneut als Präsidenten des Verwaltungsrates und Willy Michel, Christian Mäder sowie Roland Waibel in den Ernennungs- und Vergütungsausschuss.

Kurzporträt der Adval Tech Gruppe

Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Adval Tech ist ein global tätiger Industriepartner für Komponenten und Baugruppen aus Metall und Kunststoff in grossen Stückzahlen. Der Fokus von Adval Tech liegt auf dem Automobilmarkt und auf verwandten Anwendungen. Als Zulieferer und WertschöpfungsÂpartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage.

Kontakt

Markus Reber, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, (markus.reber@advaltech.com: mailto:markus.reber@advaltech.com)

Valeria Poretti-Rezzonico, Leiterin Corporate HR/Communication, Tel.: +41 31 980 82 66, (valeria.poretti@advaltech.com: mailto:valeria.poretti@advaltech.com)

Medienmitteilung herunterladen

(www.advaltech.com/gruppe/investoren/unternehmensnachrichten/ad-hoc-publizitaet: http://www.advaltech.com/gruppe/investoren/unternehmensnachrichten/ad-hoc-publizitaet)

Agenda

Ende August 2017: Bekanntgabe der Semesterzahlen 2017