Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns Viacom (ISIN: US92553P1021, NASDAQ: VIA) erhalten am 3. Juli 2017 eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie. Record date ist der 15. Juni 2017. Im Juni 2010 gab der Konzern die erstmalige Zahlung einer Dividende bekannt. Das Unternehmen verringerte im September 2016 die Dividendenausschüttung um 20 US-Cents oder 50 Prozent. Auf das Jahr ...

