DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS erwirbt den Katamaranhersteller Privilège 19.05.2017 / 08:00

- Privilège soll AURELIUS im maritimen Sektor stärken - Marken-Portfolio der AURELIUS Tochter HanseYachts AG wird ergänzt - Übernahme der Privilège-Werft in Les Sables-d'Olonne (Frankreich)

- Philosophie und Herstellungsverfahren von HanseYachts und Privilège in weiten Teilen sehr ähnlich

München/Greifswald, 19. Mai 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat die Mehrheit des französischen Herstellers von Katamaranen Privilège übernommen. Es wurden alle bisherigen Besitzer abgelöst, lediglich die Anteile des weiter im Amt bleibenden Vorstands Gilles Wagner bleiben unangetastet. Privilège wird als eigenständige Marke erhalten bleiben. Die Synergien mit dem AURELIUS Konzernunternehmen HanseYachts AG sind groß und die neue Beteiligung ermöglicht AURELIUS und HanseYachts den Einstieg in den stark wachsenden Katamaranmarkt. HanseYachts wird damit künftig sieben weltbekannte Segel- und Motoryachtmarken vertreiben.

Privilège und HanseYachts verfolgen beim Bootsbau dasselbe Konzept: Beide bauen Eigneryachten im Premiumsegment, die sportlich, luxuriös und vor allem besonders seetüchtig sind. Der Standort der Privilège-Werft in Les Sables-d'Olonne (Frankreich) soll erhalten und ausgebaut werden. Ziel ist es, das Know-how von HanseYachts in der Serienfertigung von Yachten mit den Erfahrungen von Privilège aus dem Katamaranbau zusammen zu führen, um die Marke Privilège zu einer der erfolgreichsten Luxuskatamaran-Marken der Welt zu machen. Alle Yachten, die sich zurzeit bei Privilège im Bau befinden, werden ihren Eignern planmäßig übergeben und alle aktuellen Modelle können weiterhin bestellt werden.

Gert Purkert, Vorstand von AURELIUS: "Der margenstarke Katamaranmarkt ist in den vergangenen Jahren besonders deutlich gewachsen. HanseYachts hat an dieser Entwicklung bislang nicht teilhaben können, schon weil in den bestehenden Produktionsanlagen Yachten dieser Breite nicht gefertigt werden konnten. Wir haben in den zurückliegenden Wochen die Werft und die Produkte von Privilège eingehend analysiert und festgestellt, dass Philosophie und Produkte von Privilège gut zu uns und unserer Firmenkultur passen. Die gut eingeführte und bekannte Marke Privilège ergänzt das HanseYachts-Portfolio perfekt. Voraussichtlich wird auch der HanseYachts Standort in Greifswald in Zukunft einige Prozesse übernehmen können. Wir werden zum Beispiel prüfen, ob diverse Privilège-Vorprodukte, die bisher eingekauft werden mussten, hier gefertigt werden können."

Gilles Wagner, Vorstand von Privilège ergänzt: "Unser Anspruch ist es, luxuriöse Katamarane zu bauen, die besonders robust sind. Bei allen Yachten unserer Werft legen wir genau wie HanseYachts ein besonderes Augenmerk auf Langlebigkeit, Verarbeitung, Design und einfache Handhabung. Auch die Verfahrensweisen von Privilège und HanseYachts bei der Herstellung ähneln sich stark. HanseYachts ist zudem viel größer als Privilège und global aufgestellt. Wir und unsere Kunden werden daher besonders von dem starken, weltumspannenden Netz an Vertriebs- und Servicepunkten profitieren. Insofern freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit HanseYachts."

Über Privilège PRIVILEGE MARINE ist ein Premium-Katamaran Hersteller mit Sitz in Les Sables d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Seit 1985 genießen PRIVILEGE Cruising Katamarane eine weltweite Reputation für ihre hohen Standards auf dem Mehrrumpf-Markt. Der Yachtbau bei PRIVILEGE MARINE steht für Sicherheit, Komfort, Zuverlässigkeit und Fahrspaß. Seit Gründung des Unternehmens wurden über 800 PRIVILEGE Yachten, von 12 bis 23 m, darunter 80 Einheiten über 17 Meter Länge, verkauft.

Die Werft bietet mit der EUPHORIE 5 und der FURIO 6 neben Segelkatamaranen auch elegante und leistungsstarke Motorkatamarane an. Die Philosophie von PRIVILEGE MARINE ist stark kundenorientiert. Jede einzelne Yacht in den verschiedenen Modellreihen ist einzigartig und wird mit hoher Qualität veredelt und nach Kundenwunsch gefertigt.

Über HanseYachts Die HanseYachts AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von modernen Segel- und Motoryachten mit Sitz in der Hansestadt Greifswald im Norden von Deutschland. Unter sechs starken Marken werden jährlich bis zu 600 Yachten nach Kundenwünschen gefertigt und zum Teil direkt ab Werft über den Seeweg in über 90 Länder ausgeliefert. Mit vier bis sieben neuentwickelten Yachten pro Jahr und regelmäßigen Innovationen baut die HanseYachts AG ihren Wettbewerbsvorteil stetig aus und gewinnt permanent Marktanteile dazu. Die Aktie der HanseYachts AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0KF6M8).

ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro (Mai 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

