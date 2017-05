Wie sich in der Veranstaltung zeigte, sind die Voraussetzungen für die hiesige Faltschachtel-Industrie dabei durchaus günstig: Mit dem starken Maschinen- und Anlagenbau und einer weltweit renommierten IT-Kompetenz ist Deutschland wie kein anderes Land in der Lage, die Potenziale der vierten industriellen Revolution zu erschließen. Diese Potenziale zu nutzen, EU-Rechtsnormen zu setzen und die Gesellschaft für den Wandel in der Produktionswelt zu motivieren und zu sensibilisieren, sind die drei wesentlichen Aufgaben, die es gilt, in den nächsten Jahren zu bewältigen, so das Fazit des FFI Seminars.

Thematisch deckte das FFI Seminar entscheidende Faktoren im Zusammenhang mit Industrie 4.0 ab: So erhielten Teilnehmer zunächst einen spannenden Einblick in die Praxis. Beim Besuch des Enterprise Labs des Fraunhofer Instituts für Materialfluss und Logistik (IML) konnten sie sich einen Überblick verschaffen, in welcher Form Forscher zusammen mit Unternehmen wie BMW, DB Schenker und Würth für die Industrie 4.0 arbeiten. Gemeinsam mit Würth forscht das IML zum Beispiel an einem Behälter, der am Ende zu einem sich selbststeuernden Warenfluss führen soll. Angetan zeigten sich die Besucher von den Möglichkeiten eines 3D-Druckers, mit dessen Hilfe beispielsweise wesentliche Einzelteile zur Fertigung einer Drohne erstellt worden sind.

Neben dem Enterprise Labs besichtigten die Seminarteilnehmer das Verpackungslabor des IML, in dem Schwachstellen, Einsparpotentiale und die Leistungsfähigkeit von Verpackungen, Ladungsträgern und Ladeeinheiten analysiert und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...