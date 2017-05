Takkt gewinnt in eher homöopathischen Dosen an Wert. Dies passt zum Zahlenbild für das Auftaktquartal 2017: Beim Umsatz kam der B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung um 5,5 % voran (organisch um 4,1 %). Dabei lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 4,5 % unterhalb des Vorjahresquartals. Im schwächeren Ergebnis ist enthalten, dass das Vorjahresquartal gerade auch durch einen positiven Einmalertrag Rückenwind erlebte und andererseits im ersten Quartal 2017 Aufwendungen für die Umsetzung der Digitalen Agenda anfielen. Im laufenden Jahr will man den Umsatz organisch um 2 bis 5 % ausbauen. Klingt bis hierher nicht so aufregend. Spannend ist allerdings ergänzend der Blick auf die Charttechnik: Denn abseits des vermeintlichen Wassertretens im Kurs läuft die Aktie immer noch in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Demnächst gilt es also: Ausbruch über den Widerstand bei etwa 22 € oder Durchrutscher unter den Aufwärtstrend?br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Frankfurter Börsenbrief Nr. 20 vom 20.05.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info