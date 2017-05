Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für HeidelbergCement von 103,60 auf 99,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die zuletzt unterdurchschnittliche Kursentwicklung biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Analyst Robert Muir in einer Studie vom Freitag. Die Deutschen bleiben sein Favorit in der Baustoffbranche. Sie seien zwar auch in den insgesamt weniger positiv eingeschätzten Schwellenländern aktiv, aber nicht so riskant positioniert wie LafargeHolcim. Die Kurszielsenkung beruhe auf einer zurückhaltenderen Einschätzung einiger afrikanischer Märkte und Indonesien./ag/zb

ISIN: DE0006047004