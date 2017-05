Frankfurt - Die europäischen Aktienmärkte haben die Kursgewinne aus dem Vormonat ausgebaut, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniDividendenAss A (ISIN LU0186860408/ WKN A0B822).Der EURO STOXX 50 habe im April 1,7 Prozent zugelegt. Auch der marktbreite STOXX Europe 600 habe 1,6 Prozent an Wert gewonnen. In einem nach wie vor freundlichen Konjunkturumfeld hätten Europas Indices zu Beginn der Berichtsperiode zunächst allerdings noch die Impulse für eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends gefehlt. Angesichts der anhaltenden Fragezeichen im Hinblick auf die Politik der neuen US-Regierung, der Unsicherheit im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahl und geopolitischer Spannungen (Syrien, Nordkorea) seien die Kurse in der ersten Monatshälfte leicht unter Druck geraten.

