Der Primärmarkt verlor am gestrigen Tag etwas an Fahrt. Kemira brachte eine EUR denominierte Emission an den Primärmarkt (EUR 200 Mio., 7J, MS+140 BP). Iron Mountain preiste eine Senior Unsecured Anleihe bei 3% nach einer initialen Preisindikation von 3,5% (EUR 300 Mio., 7NC3, Ratings: Ba3/BB-). Die American International Group (AIG) startet am 30. Mai 2017 mit Investorenmeetings für eine geplante EUR denominierte Senior Unsecured Benchmark Emission mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Ebenso beginnt Neste Oil mit ihrer Roadshow für eine geplante EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe mit einem Mindestvolumen von EUR 300 Mio. Die außerordentliche Hauptversammlung der Credit Suisse beschloss gestern mit 99,35% den Weg für eine Kapitalerhöhung im Volumen von CHF 4 Mrd. freizumachen....

