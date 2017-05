Weiter in Deckung blieben die Anleger in Europa am Donnerstag, erst gegen Abend gab es ausgelöst durch die Erholung in den USA einen leichten Aufwärtstrend. Die gegenwärtige Reaktion wurde aber von vielen Marktteilnehmern als eine mehr als notwendige Korrektur gesehen, die noch lange keine generelle Gegenbewegung der Märkte bedeutet. Die größten Verluste mussten gestern die Lebensmittelhersteller hinnehmen, die 1,3% tiefer schlossen. In London konnte Burberry nach guten Geschäftszahlen ein Plus von fast 4,7% erzielen. Unter Druck kamen die Aktien von FiatChrysler, nachdem Berichte in Umlauf waren, nach denen das US-Justizministerium Klagen wegen falscher Emissionswerte vorbereitet. Der Autohersteller schloss 3,1% tiefer nachdem es bereits am Vortag...

