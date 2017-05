Gestern war es soweit. Der Zertifikate Award Austria 2017 wurde gefeiert. Zum bereits elften Mal. Und zum elften Mal war es die Raiffeisen Centrobank, die sich die Krone aufsetzen durfte. Die Königskategorie ist natürlich die Gesamtwertung. Bisher nie da gewesene Dominanz Nun kennt man die Dominanz der RCB bereits aus den Vorjahren. Doch was heuer passiert ist, war bisher noch nicht da. In neun Kategorien wurden Preise vergeben. Acht mal holte sich die RCB den 1. Platz, einmal den 2. Platz. Die Commerzbank erwies sich in der Kategorie "Hebelprodukte" als Spielverderber und verhinderte den absoluten Triumph der RCB. Mit etwas Humor könnte man jetzt sagen, es gibt für das Team Rund um Heike Arbter also noch Potenzial für 2018. Teamwork Und genau um...

Den vollständigen Artikel lesen ...