FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Morphosys haben am Freitag im vorbörslichen Handel an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere nach positiven Studienergebnissen des Antikörperspezialisten um 2,1 Prozent auf 59,80 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag. Am Donnerstag waren sie mit einem Plus von 1,2 Prozent zweitbester Wert im TecDax .

Morphosys hatte am Morgen den "erfolgreichen vorzeitigen Abschluss des ersten Teils einer klinischen Phase 1-Studie" zum Wirkstoff MOR107 bekanntgegeben. Demnach seien in allen verabreichten Dosierungen nur milde und vorübergehende unerwünschte Nebenwirkungen festgestellt worden. Ein Händler begrüßte die Nachricht. Interessanter als der Nebenwirkungsaspekt sei jedoch die noch ungeklärte Frage der Wirksamkeit, gab er zu bedenken./edh/fbr

