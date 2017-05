Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-19 / 08:30 - Konzerngewinn IFRS plangemäß bei EUR 3,4 Mio. - Jahresüberschuss nach handelsrechtlichen Grundsätzen EUR 2,5 Mio. - Dividendenvorschlag von EUR 0,04 je Aktie - Ausgabe von sog. Gratisaktien im Verhältnis 10:1 - Deutliches Wachstum 2017: Neugeschäftsanstieg im ersten Quartal um 35 % Die ALBIS Leasing AG (Konzern) schließt das Geschäftsjahr mit einem Überschuss nach IFRS von EUR 3,4 Mio. und erwirtschaftet in dem nach handelsrechtlichen Grundsätzen aufgestellten Einzelabschluss ein positives Ergebnis von 2,5 Mio. Die in der letztjährigen Hauptversammlung angehobenen prognostizierten Ergebniswerte wurden somit vollumfänglich erreicht. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung 2016 hat die Verwaltung beschlossen, der am 20. Juli 2017 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 0,04 Euro je Aktie vorzuschlagen. Der Vorstand der ALBIS Leasing AG hat sich bei seiner Dividendenentscheidung an dem nachhaltig zur freien Verfügung stehenden operativen Mittelzufluss orientiert. Ziel des Vorstands ist es, das Dividendenniveau zukünftig zu erhöhen. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Unternehmensentwicklung haben sich Vorstand und Aufsichtsrat für die Ausgabe von sogenannten Gratisaktien an ihre Aktionäre entschieden. Das Ausgabeverhältnis der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird 10:1 betragen. Entsprechend erhält der Aktionär auf je zehn alte Aktien eine neue Aktie. Dies wird eine bessere Marktgängigkeit der Aktie am Kapitalmarkt und damit eine weitere Stärkung der Position des Unternehmens in den kommenden Jahren bedeuten. Der Hauptversammlung am 20. Juli 2017 wird daher vorgeschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von EUR 16.860.000,00 um EUR 1.686.000,00 auf EUR 18.546.000,00 zu erhöhen. Zu diesem Zwecke wird ein Teilbetrag von EUR 1.686.000,00 der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen anderen Gewinnrücklagen in gezeichnetes Kapital umgewandelt. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft girosammelverwahrt werden, brauchen die Aktionäre hinsichtlich der Zuteilung der Gratisaktien nichts weiter zu veranlassen. Die Handelbarkeit der aktuellen und der neuen Aktien bleibt im bisherigen Umfang voll erhalten. "Das Ergebnis ist zufriedenstellend" führt Bernd Dähling, Sprecher des Vorstands, aus. "Unsere Ziele, margenstarkes Neugeschäft und die Steigerung der Nebenerlöse, werden wir konsequent und erfolgreich weiterverfolgen. Die Zeichen stehen auf Wachstum." Der Wachstumskurs setzt sich auch im ersten Quartal 2017 fort. Bereits hier zeigt sich gegenüber dem Vorjahr ein nochmals deutlicher Anstieg des Neugeschäftsvolumens von 35 %. Der Vorstand erwartet für das 2. Quartal 2017 weiterhin deutlich über dem Markttrend zu wachsen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-05-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 575383 2017-05-19

