Es ist fast unglaublich, was sich derzeit bei der Aktie von Mologen (ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit speziellen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört) abspielt. Aktionäre können sich alleine in dieser Woche über einen Kursgewinn in Höhe von fast 30% freuen - seit Jahresauftakt steht ein unglaublicher Kurszuwachs in...

Den vollständigen Artikel lesen ...