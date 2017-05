Bad Marienberg - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) hat die Mehrheit des französischen Herstellers von Katamaranen Privilege übernommen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Es wurden alle bisherigen Besitzer abgelöst, lediglich die Anteile des weiter im Amt bleibenden Vorstands Gilles Wagner bleiben unangetastet.

