In Verbindung mit dem Nass-Shredder Micromat WS lässt er sich die kompakte Kunststoff-Waschanlagen besonders wirtschaftlich betreiben. Der in das System integrierte Reinigungsprozess läuft in drei Phasen ab. Mit einer Nenn-Durchsatzleistung von 1.500 bis 2.500 kg/h ist der rund 10 t schwere Rafter auf die typischen Kapazitäten heutiger Recyclinganlagen abgestimmt und unterstützt so eine kontinuierliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...