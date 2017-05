Bei Thyssenkrupp ist Tata Steel plötzlich wieder im Spiel. Die Pensionslasten von Tata in Höhe von rund 15 Mrd. GBP gelten als ein Haupthindernis für ein Joint Venture bzw. Fusion beider Stahl-Sparten. Jetzt will Tata den Fonds abspalten. Der Thyssen-Betriebsrat ist natürlich strikt dagegen. Ergänzende Informationen dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse. Kommt es zu einer Lösung lautet das Kursziel: 30+X. br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily. Weitere Berichte und Empfehlungen halten wir für Sie in der AB-Daily und auch in der Actien-Börse bereit. Sollten Sie diese Briefe nicht abonniert haben, lesen Sie bitte bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info