Unternehmensanleihen weekly: Kreditmarkt-Survey der US-Fed unter der Lupe

Die Konditionen für Fremdkapital emittierende Unternehmen bleiben mit gegenwärtig 56,7 Basispunkten über Mid-Swaps im iBoxx EUR Corporates außerordentlich günstig, denn der Index notiert weiterhin auf einem Tiefststand. Werden die Unternehmen der Bank- und Finanzwirtschaft ausgeklammert, liegen die Kreditspreads aktuell bei 51,3 Basispunkten.

In der vergangenen Woche hat die US-Fed ihr quartalsweise veröffentlichte Survey (sog. "Senior Loan Officer Opinion Survey") zur Kreditvergabe der Banken am US-Markt veröffentlicht. Diese Befragung aggregiert für das erste Quartal 2017 Veränderungen in den Vergabepraktiken von 72 US-amerikanischen und 20 ausländischen Geschäftsbanken für den US-Kreditmarkt. Zudem wird Aufschluss über die Kreditnachfrage von Kapitalmarktteilnehmern gegeben. Der Survey reflektiert somit die aktuellen Entwicklungen in der US-Ökonomie und kann insoweit verwandt werden, um über- und unterperformende Branchen und Sektoren zu identifizieren und folglich realwirtschaftliche Risiken anzudeuten.

Insgesamt sehen die befragten Institute nur marginale Veränderungen zum Vorquartal. Die Teilnehmer nehmen eine moderate Verlangsamung der Kreditnachfrage wahr, besonders im Bereich Commercials & Industrials. Diese Nachfrageveränderung geht nicht einher mit einer Verschärfung der Kreditstandards und Vergabepraktiken der in den US operierenden Banken. Insoweit steht die Kreditnachfrageentwicklung im Widerspruch zum Wachstum der Anlageinvestitionen in den USA, die bei robusten 9,4 % YoY bleibt. Offenbar verwenden US-Unternehmen gegenwärtig für ihre Anlageinvestitionen einen größeren Teil ihrer Gewinne, lösen Rücklagen auf oder nehmen Fremdkapital verstärkt über den Kapitalmarkt auf.

Für den Sektor Commercial Real Estate weist der Survey auf tendenziell restriktivere Vergabepraktiken der US-Banken hin. Erklärungsansatz hierfür könnte eine relative Ungewissheit über den Preisauftrieb am US-Gewerbeimmobilienmarkt und die Entwicklung der Leerstände sein. Auch die Nachfrage für Konsumenten- und Autokredite konnte in den ersten Monaten des Jahres 2017 kein zusätzliches Wachstum aufweisen. Gleichzeitig weist der Survey auf restriktivere Kreditstandards in diesem Segment hin. Die US-Finanzindustrie nimmt scheinbar das bereits hohe Volumen an Konsumentenkrediten verstärkt als Risikofaktor wahr und ist zur Vergabe von neuen Krediten nur unter verschärften Standards und Covenants bereit.

Die leicht restriktiveren Vergabepraktiken der US-Banken zur Vorperiode und das sich verlangsamte Wachstum der Gesamtkredite deuten darauf hin, dass sich die US-Ökonomie insgesamt dem Gipfel ihrer Erholung angenähert hat. Basierend auf der Befragung ist noch nicht abzusehen, wann ein Überschreiten des Booms erfolgen wird.

Hier können Sie das "Wochenbarometer" mit aktuellen News zu den Kapitalmärkten und weitere Research-Publikationen herunterladen.