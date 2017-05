Morphosys hat am Freitag den erfolgreichen vorzeitigen Abschluss des ersten Teils einer klinischen Phase 1-Studie bekannt gegeben. In der Studie wird der Wirkstoff MOR107 an gesunden Freiwilligen erprobt. MOR107 ist ein selektiver Agonist des Angiotensin-II-Rezeptors vom Typ 2 (AT2-R) und ein Lanthipeptid-Wirkstoff basierend auf der Technologieplattform von Morphosys' Tochtergesellschaft Lanthio Pharma. Zudem ist MOR107 das erste Lanthipeptid in der klinischen Entwicklungspipeline von Morphosys.

