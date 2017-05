Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG Unternehmen: CO.DON AG ISIN: DE000A1K0227 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 19.05.2017 Kursziel: EUR 7,50 (bislang EUR 4,20) Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 31.01.2017 (Rating Buy) Analyst: Peter Hasler, Susanne Hasler Der letzte entscheidende Schritt vor der Zulassung Die gestern bekannt gegebene 'positive opinion' des Ausschusses für Humanmedizin (CHMP) ist ein großer Meilenstein auf dem Weg zur EU-weiten Zulassung für das Hauptprodukt im Bereich der Knorpelzellenimplantation im Kniegelenk. Da sich die EU-Kommission in der ganz überwiegenden Zahl der Anträge an den Empfehlungen des CHMP orientiert, ist es nach unserer Einschätzung sehr wahrscheinlich, dass CO.DON im zweiten Halbjahr 2017e die EU-weite Zulassung erhalten wird. Aufgrund des deutlich geringeren operativen Risikos löst diese Meldung eine Anpassung unserer Diskontierungssätze aus, wodurch sich in dem von uns verwendeten DCF- Entity-Modell ein deutlich höheres Kursziel errechnet. Mit einem Kursziel von EUR 7,50 je Aktie bestätigen wir nach der sehr guten Kursentwicklung der vergangenen Monate (YTD +140,9% vs. DAX +9,7%) unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15205.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89)74443558/ +49 (152)31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de Susanne Hasler, CFA +49 (89)74443558/ +49 (176)24605266 susanne.hasler@sphene-capital.de

