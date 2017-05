Pressemitteilung der 3W Power S.A. / AEG Power Solutions:

3W Power/AEG Power Solutions gibt Finanzergebnis für 2016 bekannt

- Auftragseingänge zum Jahresende mit 172,7 Mio. Euro auf demselben Niveau wie im Vorjahr auf bereinigter Basis

- Umsatz mit 165,1 Mio. Euro auf bereinigter Basis stabil

- Barmittel zum Jahresende 2016 14,9 Mio. Euro

- Bereinigtes EBITDA mit Steigerung im Gesamtjahr und im 4. Quartal 2016

- Schutzschirmverfahren in Deutschland beeinflusst seit dem Beginn des Verfahrens am 22. November 2016 die IFRS Bewertungs- und Bilanzierungsmethode

3W Power S.A. Stromversorgungssystemen (USV) und elektronischen Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte, hat heute die Ergebnisse für das 4. Quartal 2016 sowie das Wirtschaftsjahr 2016 bekannt gegeben. Die "untestierten pro forma"-Zahlen beinhalten die vollständige Konsolidierung der AEG PS GmbH für 2016; die "gemeldeten" Zahlen beinhalten die Konsolidierung der AEG PS GmbH bis 22. November 2016. In Übereinstimmung mit den IFRS stellt der geprüfte Jahresabschluss das deutsche Tochterunternehmen aufgrund des Schutzschirmverfahrens als de-konsolidiert dar. Dieses Verfahren wurde per 2. Mai 2017 aufgehoben, sodass das Unternehmen die Ergebnisse im Vergleich zu den Vorjahren auf einer voll konsolidierten und konsistenten Grundlage darstellen kann.

Konzernergebnis 31. Dezember (untestiert, pro forma)* 31. Dezember (gemeldet)*

(in Mio. Euro) 12M 2016 12M 2015 ? in % 12M 2016 12M 2015 ? in % Auftragsbestand 86,6 83,3 4,0 88,1 83,3 5,7 Auftragseingang 172,7 178,6 -3,3 168,6 178,6 -5,6 Umsatz 165,1 177,4 -6,9 157,8 177,4 -11,1 Book-to-Bill-Verhältnis 1,05 1,01 3,9 1,07 1,01 6,1 EBITDA (1,1) (9,8) 88,9 (0,8) (9,8) 91,9 EBITDA-Marge -0,7% -5,6% -0,5% -5,6% Bereinigtes EBITDA (2,9) (4,1) 29,1 (2,5) (4,1) 38,8 Bereinigte EBITDA-Marge -1,8% -2,3% -1,6% -2,3%

Konzernergebnis (untestiert, pro forma)*

(in Mio. Euro) Q4 2016 Q4 2015 ? in % Q4 2016 Q3 2016 ? in % Auftragsbestand 86,6 83,3 4,0 86,6 94,1 -7,9 Auftragseingang 38,4 41,4 -7,2 38,4 39,6 -3,2 Umsatz 46,1 51,1 -9,8 46,1 39,3 17,2 Book-to-Bill-Verhältnis 0,83 0,81 2,9 0,83 1,01 -17,4 EBITDA (0,6) (2,5) 75,5 (0,6) (1,6) 61,4 EBITDA-Marge -1,3% -4,8% -1,3% -4,0% Bereinigtes EBITDA 1,4 0,5 1,4 (0,6) Bereinigte EBITDA-Marge 3,0% 0,9% 3,0% -1,5%

* "untestiert, pro forma" beinhaltet volle Konsolidierung der AEG PS GmbH für 2016; "gemeldet" beinhaltet Konsolidierung der AEG PS GmbH bis 22. November 201

Konzernergebnis (gemeldet)*

(in Mio. Euro) Q4 2016 Q4 2015 ? in % Q4 2016 Q3 2016 ? in % Auftragsbestand 88,1 83,3 5,7 88,1 94,1 -6,4 Auftragseingang 34,3 41,4 -17,1 34,3 39,6 -13,4 Umsatz 38,7 51,1 -24,1 38,7 39,3 -1,4 Book-to-Bill-Verhältnis 0,89 0,81 9,3 0,89 1,01 -12,2 EBITDA (0,3) (2,5) 87,4 (0,3) (1,6) 80,2 EBITDA-Marge -0,8% -4,8% -0,8% -4,0% Bereinigtes EBITDA 1,8 0,5 1,8 (0,6) Bereinigte EBITDA-Marge 4,6% 0,9% 4,6% -1,5%

* "untestiert, pro forma" beinhaltet volle Konsolidierung der AEG PS GmbH für 2016; "gemeldet" beinhaltet Konsolidierung der AEG PS GmbH bis 22. November 2016

