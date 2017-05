APA ots news: Nur bei Drei: Sony Xperia XZ Premium und PS4 Slim in Weiß im Vorverkauf. - BILD

Wien (APA-ots) -

* Sony Xperia XZ Premium mit 5,5 Zoll 4K-HDR-Display, 19 MP Kamera, Motion Eye-Kameratechnologie, wasser-und staubdicht. * Neue Playstation 4 Slim (500 GB) betreiberexklusiv in Glacier

White. * Vorverkauf bei Drei ab 19.Mai 2017.

Das auf der Mobilfunkmesse in Barcelona vorgestellte neue Sony Xperia Flaggschiff geht bei Drei am 19.Mai 2017 in den Vorverkauf. Für alle Spielbegeisterten bietet Drei das Sony Xperia XZ Premium in einem speziellen Kombipaket an: gemeinsam mit der exklusiv bei Drei erhältlichen neuen Playstation 4 Slim in Weiß.

Im Xperia XZ Premium sind die neue Motion-Eye-Kameratechnologie von Sony und ein 5 Zoll 4K-HDR-Display mit widerstandsfähigem Corning® Gorilla® Glass 5 für Vorder- und Rückseite vereint. Die 19 Megapixel-Kamera kann Super Slow Motion-Videos mit bis zu 960 BpS aufnehmen und abspielen, das ist viermal so schnell wie jedes andere Smartphone. Das neue Sony Xperia Flaggschiff überzeugt durch seinen leistungsstarken Octa-Core Prozessor mit 4GB RAM und wasserfestem (IP65/68) Premium-Design. Gemeinsam mit dem ausdauernden 3230 mAh Akku mit Schnellade-Funktion und doppelter Batterielebensdauer ist das Xperia XZ Premium ein perfekter Begleiter. Die meistverkaufte Konsole der Welt verfügt über 500 GB Speicher, HDR-Unterstützung, einen DUALSHOCK 4 Wireless-Controller und ein Mono-Headset.

Gemeinsam mit dem Sony Xperia XZ Premium und dem Tarif Top Premium kostet die Playstation 4 in betreiberexklusivem Glacier White günstige 180 , solange der Vorrat reicht.

Mehr Infos zur neuen Xperia XZ/ Playstation 4-Kombi finden Sie auf [www.drei.at/xperia-plus-ps4] (http://www.drei.at/xperia-plus-ps4).

Zwtl.: Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2016 einen Umsatz von 772 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

