Hamburg (ots) - Es ist wieder soweit: Am 13. Juni findet für alle Fans des gepflegten Feierabends CinemaxX AFTER WORK statt. An elf Standorten deutschlandweit freuen sich Workaholics, in entspannter Atmosphäre kühle Drinks und leckere Snacks zu genießen, während ein DJ für die passende Live-Musik sorgt. Action und Spannung bringt dann im Anschluss der neue Blockbuster "Die Mumie". Infos und Tickets (13,00 EUR) gibt es unter www.cinemaxx.de/afterwork.



In entspannter Atmosphäre mit frisch gemixten Drinks und leckerem Fingerfood in den wohlverdienten Feierabend starten und dabei noch in den Genuss eines brandaktuellen Filmhits kommen - das ist am 13. Juni ab 18 Uhr in ausgewählten CinemaxX Kinos möglich.



Auf das AFTER WORK Event im Kino dürfen sich Workaholics in Augsburg, Berlin, Essen, Freiburg, Hamburg (Dammtor), Kiel, Krefeld, Magdeburg, München, Stuttgart (Liederhalle) und Würzburg freuen.



CinemaxX "AFTER WORK" - der Ablauf:



18:00 bis 19:30 Uhr DJ-Performance im Foyer mit LIVE DJ-Set



Welcome-Drink Johnnie Walker & Schweppes oder Lemonaid+



19:30 Uhr Filmstart "Die Mumie" (2D, ohne Vorprogramm)



Das "AFTER WORK" Kombi-Ticket umfasst einen Welcome-Drink, Snacks und das neueste Filmhighlight (ab 13 EUR). Vodafone Kunden erhalten vergünstigte Tickets (ab 9EUR).



"Die Mumie": Das Remake der Kultfilme zurück im Kino



Durch einen Zufall ist Nick Morton (Tom Cruise) dabei, als ein Grab geöffnet wird, in dem seit mehreren Jahrhunderten ein mysteriöser Sarkophag liegt. In ihm liegt Prinzessin Ahmanet (Sofia Boutella), die bei lebendigem Leibe begraben wurde. Aus ihrem düsteren Todesverlies befreit, bahnt sich die Prinzessin den Weg in die Gegenwart und sinnt auf Rache an der Menschheit.



Die CinemaxX "AFTER WORK" Kombitickets (ab 13,00 EUR) gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden Kinos und den dortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/afterwork oder per Smartphone-Apps, welche unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



