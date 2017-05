SK last day L&S- Indikation voxeljet VJET 4.03 (18.05.) 4.21/ 4.51 8.02% 11:17:21 S&T SANT 12.30 (18.05.) 13.18/ 13.22 7.29% 11:15:34 Hypoport HYQ 104.30 (18.05.) 109.86/ 110.14 5.47% 11:14:43 K+S SDF 22.87 (18.05.) 23.97/ 23.98 4.84% 11:17:11 First Solar F3A 30.03 (18.05.) 31.28/ 31.54 4.59% 11:17:31 YY Inc. 0YYA 47.48 (18.05.) 45.92/ 46.31 -2.88% 11:17:32 Biofrontera B8F 4.00 (18.05.) 3.86/ 3.90 -3.10% 11:15:15 Sanochemia SAC 1.55 (18.05.) 1.48/ 1.53 -3.35% 11:16:00 GoPro GPRO 7.80 (18.05.) 7.38/ 7.42 -5.14% 11:17:31 Fitbit FIT 5.18 (18.05.) 4.77/ 4.94 -6.24% 11:02:57 voxeljet 18.05 23:32 TradingGlobal | TREND30 TrendInvestTrader die Flut treibt...

Den vollständigen Artikel lesen ...