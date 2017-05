financial.de - SYGNIS AG: Kapitalerhöhung zur Übernahme von Innova Biosciences

SYGNIS AG: Kapitalerhöhung zur Übernahme von Innova Biosciences

19.05.2017

SYGNIS AG: Kapitalerhöhung zur Übernahme von Innova Biosciences

Die SYGNIS AG hat am 8. Mai 2017 eine Vereinbarung zur Übernahme der Innova Biosciences Ltd. (Innova) unterzeichnet. Innova, ein privates, britisches, auf Biokonjugation spezialisiertes Unternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Labeling-Reagenzien weltweit über eigene Vertriebsmitarbeiter und ein gut etabliertes Distributoren-Netzwerk. Der Kaufpreis besteht aus einer Barzahlung in Höhe von 8 Mio. Euro und 2 Mio. Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben werden, sowie aus weiteren bis zu 1,5 Mio. Aktien, die, vorbehaltlich des Erreichens bestimmter Umsatzziele im Zeitraum von zwei Jahren, als Pflichtwandelanleihe ausgegeben werden.

Mit der geplanten Akquisition der Innova hat SYGNIS den nächsten Unternehmenserwerb im Visier, nachdem im vergangenen Jahr die zwischenzeitlich voll integrierten Expedeon Holdings Ltd. (Juli 2016) und C.B.S. Scientific Company Inc. (Januar 2017) erworben wurden. Über die Hintergründe der Innova-Transaktion sprach financial.de nun mit dem Unternehmen.

SYGNIS hat eine "Grow, Buy & Build-Strategie" angekündigt: Warum?

Die Grow, Build & Buy Strategie soll es uns ermöglichen, schneller zu wachsen, indem wir in den Kernmärkten die kritische Masse erreichen und so das volle Potenzial unserer Produkte und Infrastruktur ausschöpfen. Als Akquisitionsziele fassen wir vor allem profitable Unternehmen mit komplementären Produkten und Kunden ins Auge, die unser Vertriebsaußendienst effizient ansprechen kann. Darüber hinaus legen wir Wert auf eine langfristige Beziehung zwischen den Management-Teams beider Firmen - dann verfügen wir über fundierte Kenntnisse des Akquisitionsziels und haben eine gute Grundlage für die Verhandlungen und die Integration.

Warum ist Innova ein guter, vielleicht sogar idealer, Übernahmekandidat?

Innova passt hervorragend in unsere Strategie, weil das Unternehmen profitabel ist und über eine branchenführende Technologie verfügt, die unser Portfolio sehr gut ergänzt. Bei modernen molekularbiologischen Anwendungen müssen Moleküle markiert werden - das ermöglicht es dem Wissenschaftler, sie aufzutrennen, nachzuweisen oder zu quantifizieren. Innovas Technologie ist einfach anzuwenden, zuverlässig und fehlerresistent - und wir sind stolz darauf, sie im Portfolio zu haben. Darüber hinaus ergänzen die Innovationsfähigkeiten von Innova und ihre Kundenbasis die Möglichkeiten von SYGNIS, Synergien und Cross-Selling-Chancen zu nutzen. Wir gehen davon aus, Innova schnell und mit sehr geringen Reibungsverlusten integrieren zu können.

Warum glauben Sie, dass die Integration von Innova einfach wird?

In den vergangenen 10 Monaten haben wir SYGNIS transformiert: Es wurden zwei profitable Unternehmen erworben, die sich durch Produktlinien und Fähigkeiten in den Bereichen Marketing und Vertrieb auszeichnen und die zu den Stärken von SYGNIS komplementär sind. Mit Expedeon haben wir unser Portfolio um Proteomik erweitert, mit C.B.S. um die benötigten Geräte. Wir haben sowohl Expedeon wie auch C.B.S. in kurzer Zeit erfolgreich integriert - C.B.S. in nur drei Monaten! Unsere Erfolgsfaktoren waren bei Expedeon und C.B.S. unter anderem langfristig bestehende Geschäftsbeziehungen und Detailkenntnis der Firma - beide treffen auch auf Innova zu, weswegen wir auch hier sehr zuversichtlich sind.

Wie finanzieren Sie die Akquisition?

Über zwei Kapitalerhöhungen. Erstens um eine Kapitalerhöhung von weniger als 5 Mio. Euro durch die Ausgabe von bis zu 3.582.598 Aktien mit Bezugsberechtigung und der Möglichkeit einer Überzeichnung an bestehende Aktionäre. Sie können die neuen Aktien als mittelbares Bezugsrecht in einem Verhältnis von 21:2 bei der Baader Bank, Unterschleißheim, zeichnen. Die Zeichnungsperiode des Bezugsrechtsangebots begann am 10. Mai 2017, 00:00 Uhr MEZ und endet am 30. Mai 2017, 12:00 Uhr MEZ. Diejenigen Aktien, die nicht von SYGNIS-Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zum Stückpreis von 1,38 Euro angeboten werden. Dies ist derselbe Preis wie für unsere zweite Kapitalerhöhung über weniger als zehn Prozent des Grundkapitals, bei der bis zu 3.677.369 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts derzeitiger Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten, qualifizierten Anlegern angeboten werden.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung über das Bezugsrechtsangebot finden Sie unter capital.sygnis.com

