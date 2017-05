NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hält die Aktien der Deutschen Telekom für unterbewertet. Analyst Andrew Lee stufte die Anteile der Bonner nun von "Neutral" auf "Buy" hoch und setzte sie zudem auf die "Conviction Buy List", wie aus einer Studie vom Freitag hervorgeht.

Das Kursziel hob er von 18,00 auf 21,80 Euro an (aktueller Kurs: 17,59 Euro), womit er die gestiegene Zuversicht in die längerfristigen Wachstumsaussichten der Mobilfunktochter T-Mobile US reflektiere. Das Kursziel impliziere nun einen um bis zu 15 Prozent höheren Bewertungsaufschlag der Deutschen Telekom auf den Sektor. Stärkeres Wachstum und strategische Optionen rechtfertigten dies.

Die Aktien von T-Mobile US wurden derweil auf die "Americas Conviction Buy List" gesetzt mit einem von von 74 auf 81 US-Dollar angehobenen Kursziel. Dank des schnellen Wachstums beim operativen Gewinn (Ebitda) und beim Kapitalzufluss könnte T-Mobile US bis zum Jahr 2022 fast schuldenfrei sein. 66 Prozent der Marktkapitalisierung könnten daher in den kommenden fünf Jahren an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Die Telekom habe bei Übernahmen insgesamt mehr Spielraum als die europäische Konkurrenz. Der US-Markt sei reif für eine Konsolidierung. T-Mobile US sieht der Experte hier als Königsmacher.

Bei Aktien mit der Einstufung "Buy" rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial./ajx/ag/stb

