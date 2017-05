Er war bereits im letzten Jahr zum Vizepräsidenten aus dem Fachbereich Handwerk gewählt worden. Die jährliche Hauptversammlung des ZVKKW fand am Dienstag, den 16. Mai 2017in der Geschäftsstelle in Siegburg statt. Turnusgemäß waren der Präsident und ein Vizepräsident neu zu wählen. Die bisherigen Amtsinhaber, Dr. Harald Kaiser und Holger Naumann, standen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.

Claus-Dieter Penno, zurzeit noch Niederlassungsleiter der Frigotechnik Handels-GmbH in Wülfrath, wird im Juni dieses Jahres in den Ruhestand wechseln. Er möchte jedoch weiter aktiv bleiben und wird ab Mitte 2017 genug Zeit haben, sich als Präsident des ZVKKW zu engagieren. Penno ist eine in der Branche ...

