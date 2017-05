Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta025/19.05.2017/12:02) - Zwischenmitteilung



SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Bericht über die ersten 3 Monate des Geschäftsjahres 2017 Düsseldorf, den 19. Mai 2017 Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE (ISIN DE000A0EKK20) erzielte in den ersten 3 Monaten des Geschäftsjahres 2017 einen Jahresfehlbetrag von 671 Tsd. Euro (Vorjahr Jahresfehlbetrag 1.014 Tsd. Euro). Das Provisionsergebnis lag bei 29 Tsd. Euro (Vorjahr 396 Tsd. Euro), das Handelsergebnis betrug 23 Tsd. Euro (Vorjahr -235 Tsd. Euro). Der Verwaltungsaufwand belief sich auf 694 Tsd. Euro (Vorjahr 1.195 Tsd. Euro).



SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Die Geschäftsführenden Direktoren Postanschrift: Bahnstraße 37 47877 Willich



Telefon: 0211/13861-0 www.schnigge.de



Aussender: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Adresse: Bahnstraße 37, 47877 Willich Land: Deutschland Ansprechpartner: Florian Weber Tel.: +49 211 13861-13 E-Mail: fweber@schnigge.de Website: www.schnigge.de



ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



