Frankfurt - Kaum machen sich die deutschen Renditen auf dem Weg nach oben - so geschehen nach erfolgreichem Frankreich-Test - werden sie durch neue politische Unsicherheiten wieder gedrückt, so die Analysten der Helaba.Die im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahlen erhöhte Nachfrage nach Bundesanleihen scheine durch politische Unsicherheiten in den USA nunmehr eine Verlängerung zu erfahren. Die aktuelle Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar und der jüngste Renditerückgang bei Bunds würden zumindest in diese Richtung weisen. Damit setze sich der seit November 2017 eingeschlagene Seitwärtskurs bei 10-jährigen Bunds fort. Ausreichend starke Impulse, um den Trendkanal (0,15% bis 0,5%) zu verlassen, würden derzeit fehlen. Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hierfür hätten die Analysten ohnehin erst für das zweite Halbjahr eingestellt.

