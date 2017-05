Geräte- und Komponentenhersteller bekommen ständig Impulse, neue Produkte zu entwickeln und die Effizienz der PV-Anlage mit innovativen Ansätzen weiter zu steigern. Stets soll die Installation einfacher und die gesamte PV-Anlage kostengünstiger werden - Sicherheit und Langlebigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. Einen hohen Einfluss auf die Langlebigkeit der Komponenten hat der Schutz vor direkten und indirekten Störimpulsen.

Blitz- und Überspannungsschutzgeräte schützen die teuren Komponenten in der PV-Anlage vor unvorhersehbaren Ereignissen. Für alle Arten der PV-Anlage - Aufdachanlagen, Inselsysteme, Freiflächenanlagen - sollte ein abgestimmtes Blitz- und Überspannungsschutzkonzept erstellt werden. Dabei schützen Blitzschutzkomponenten und Überspannungsschutzgeräte die DC- und AC-Installation sowie die Kommunikationseinheiten.

Schutz für Gerätehersteller

Die Hersteller von Wechselrichtern und Anschlussboxen stehen vor der Herausforderung, eigene Geräte sicher und zuverlässig zu bauen und vor frühzeitigem Ausfall im Feld zu schützen. Um die Anforderungen aus den EMV-Fachgrundnormen zu erfüllen, werden z.?B. Wechselrichter mit Varistoren ausgestattet. Diese sind häufig für energiearme Impulse ausgelegt und sollen in erster Linie den Wechselrichter gegen Störungen aus dem Feld schützen - etwa Transienten oder hochfrequente Impulse. Derartige Impulse haben zwar eine große Spannungsamplitude, sind aber energiearm und führen zu einem geringeren Ausgleichsstrom.

Blitzereignisse verursachen hingegen höhere Ströme von bis zu 200?kA. Beim Blitzeinschlag teilt sich der Blitzstrom je nach Installationsart und Anzahl der Ableitungen des äußeren Blitzschutzsystems auf. Ein Teil des Blitzstromes fließt direkt zu Erde, und ein Teil in die Installation. Der Blitzstrom pro Ableiter zu Erde verringert sich dadurch und beeinflusst die Installation in einem geringeren Maße. In der aktuellen Installationsrichtlinie DIN CLC/TS 50539-12 (VDE V 0675-39-12:2014-09) und künftig auch in der E DIN EN 61643-32 (VDE 0675-6-32:2015-08) werden unterschiedliche Installationen beschrieben und die erforderlichen Blitz- und Überspanungsschutzgeräte empfohlen.

Die Blitz- und Überspannungsableiter sorgen für den Schutz vor Impulsen aus der Umgebung. Diese können durch direkte und indirekte Blitzeinschläge sowie mit den damit verbundenen Kopplungseffekten - induktiv, kapazitiv oder galvanisch ...

