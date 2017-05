Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) bleibt auf Wachstumskurs: Das TecDAX-Unternehmen meldet im Q1 2017 einen Zuwachs beim Umsatz von knapp 31%.

Wie CEO Dr. Markus Braun in seinem gestrigem Statement zum ersten Quartal betont, hat Wirecard mit seiner Innovationsführerschaft bei der Digitalisierung von Zahlungsprozessen eine ideale Wettbewerbsposition eingenommen, um vom weltweiten Trend zur Digitalisierung zu profitieren. Untermauert hat der Spezialist für den Zahlungsverkehr diese Aussage zum Start ins neue Geschäftsjahr mit deutlich verbesserten Q1-Zahlen.

Die positive Entwicklung kam an der Börse allerdings nicht mehr als die große Überraschung daher: So lief die Aktie von Wirecard von Ende Februar bei Kursen um die 44 EUR bis letzten Montag (15.Mai) bereits um +27,61% auf ein neues Allzeithoch (auf Schlusskursbasis) bei 56,15 EUR. Heute Morgen konnte das Papier bisher in der Spitze bis auf 57,65 EUR ansteigen.

Transaktionsvolumen wächst außerhalb Europas besonders stark

Vergleicht man die heutigen Q1-Zahlen mit denen aus Q1 2016 so zeigt sich, dass Wirecard das abgewickelte Transaktionsvolumen von 12,8 Mrd. EUR um rund +34% auf 17,2. Mrd. EUR ausbauen konnte.

Größten Anteil daran hat regional gesehen nach wie vor das Geschäft in Europa, das von 9 Mrd. EUR (Q1 2016) um gut +20% auf jetzt 10,7 Mrd. EUR anstieg. Besonders stark wuchs das Transaktionsvolumen jedoch im nicht-europäischen Ausland: Mit einem Anstieg auf 6,4 Mrd. EUR betrug das Wachstum hier etwa +67% (Q1 2016: 3,8 Mrd. EUR).

Die Entwicklung des Transaktionsvolumens aus Branchenperspektive offenbart, dass vor allem in den Bereichen Konsumgüter (ca. +38%) und Digitale Güter (ca. +41%) signifikante Zuwächse gemacht werden konnten. Der Bereich Reise und Transport verzeichnete demgegenüber ...

