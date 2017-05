Stuttgart (ots) - Was mit Amazon Fresh oder dem Rewe Lieferservice im Lebensmittelhandel erst beginnt, ist bei Backwaren bereits geübte Praxis. Seit über 25 Jahren beliefert Morgengold Frühstücksdienste Haushalte in Deutschland und Österreich frühmorgens mit Backwaren. Allein 2016 hat der Marktführer der Backwarenlieferdienste rund 47 Millionen Brötchen, Brote und mehr an die Haustür gebracht. In Darmstadt hat sich jetzt der 100.000. Haushalt für diesen komfortablen Service entschieden. "Als noch niemand von Digitalisierung sprach, haben wir schon an das Potenzial eines Backwarenlieferservices geglaubt", so Jürgen Rudolph, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Morgengold Frühstücksdienste. Bis heute ist das Unternehmen auf 100 Standorte gewachsen, die von über 80 Franchise-Partnern geführt werden.



Insbesondere zum Frühstück stehen Backwaren beim Verbraucher hoch im Kurs. Gleichzeitig werden dem Online-Handel mit Lebensmitteln rosige Zeiten vorhergesagt. Laut Experten soll sich der Umsatz mittelfristig von rund einer Milliarde Euro in 2016 vervielfachen. "Der Markt für Bringdienste von Lebensmitteln ist ein Zukunftsmarkt", ist auch der zweite Morgengold-Gründer und Geschäftsführer Franz Smeja überzeugt. "Der Verbraucher genießt zunehmend die Zeitersparnis und den Komfort beim Online-Einkauf. Dieser Trend ist auch bei Backwaren zu beobachten und in Zukunft zu erwarten."



Anders als die großen Online-Händler verbindet das Konzept von Morgengold modernen Online-Handel mit traditionellem Backhandwerk. Die Morgengold-Betriebe beziehen ihre Backwaren in der Regel von regionalen Handwerksbäckereien. "Damit schaffen sie Vertrauen beim Kunden und können eine frische Produktqualität garantieren", so Smeja.



Entscheidende Wettbewerbsvorteile sichert das systemeigene Morgengold Web-System, das sämtliche Prozesse wie die Bestellung, Tourenplanung oder Rechnungsstellung automatisiert. "Das Herzstück unseres Vertriebssystems wird kontinuierlich entlang den Anforderungen eines Morgengold-Betriebes weiterentwickelt", so Rudolph. "Unsere Innovationskraft richtet sich stets auf die weitere Optimierung und Vereinfachung der Betriebsprozesse und dient damit dem wirtschaftlichen Erfolg des gesamten Franchise-Systems."



