NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die bereits zuvor zum Kauf empfohlenen Aktien von T-Mobile US nun auch auf ihre "Conviction Buy List" gesetzt und das Kursziel von 74 auf 81 US-Dollar angehoben. Übernahmefantasie sei nicht die einzige Triebfeder für die Papiere der US-Tochter der Telekom, schrieb Analyst Brett Feldman in einer Studie vom Freitag. Er lobte auch den Schuldenabbau und die Aussichten für das Kundenwachstum./ag/mis

